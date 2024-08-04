وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين في منطقة هاكورك شمالي العراق، و4 آخرين من ذراع التنظيم في سوريا بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وشددت على أن "القوات المسلحة التركية مستمدة قوتها من الشعب التركي الأصيل، وتُواصل تطهير المنطقة من الإرهاب دون توقف"، مؤكدة أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية حتى القضاء على جميع الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.