سياسة
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ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش إلى 93 شخصاً
ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بنغلاديش إلى 93 قتيلاً على الأقل اليوم الأحد، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص مع تجدد مظاهرات الطلاب المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش إلى 93 شخصاً
ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بنغلاديش إلى 93 قتيلاً على الأقل اليوم الأحد. / صورة: AFP
4 أغسطس 2024

وحسب ما نقلته صحيفة بروثوم ألو المحلية نقلاً عن مصادر بالشرطة والمستشفيات فإنّ "حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلاديش ارتفعت إلى 93 شخصاً على الأقل من حصيلة أولية بلغت 18 شخصاً".

وقُتل الأشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب رابطة عوامي الحاكم، وأضافت المصادر أن "الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إصابة المئات بالرصاص". وخرج قادة الطلاب أمس السبت للتظاهر مجدداً في بنغلادش، داعين إلى حملة عصيان مدني في كامل البلاد اعتباراً من اليوم الأحد، استمراراً للمظاهرات التي انطلقت مطلع يوليو/تموز الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تحولت المظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وكانت المحكمة العليا في البلاد أعادت في يونيو/حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، وتصل حصة هذه الفئة إلى 30%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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