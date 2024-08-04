جاء ذلك في منشور للوزير على منصة إكس عقب إجرائه زيارة تفقدية لميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة الفلسطيني.

وقال فيدان في هذا الخصوص: "إغلاق إسرائيل للبوابة الحدودية واستهداف قوافل الإغاثة وقتل عمال الإغاثة ومنع إجلاء المرضى والمدنيين والتسبب في تعفن آلاف الشاحنات من الإمدادات الإنسانية، جريمة ضد الإنسانية والمرحلة الأولى من الإبادة الجماعية التي تنفذها على الجانب الآخر من الحدود".

وأضاف: "تركيا هي الدولة التي قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لغزة. وهدفنا من وجودنا هنا ليس للحديث عن المساعدات التركية، بل للفت انتباه الرأي العام العالمي إلى الإبادة الجماعية في غزة".

ودعا وزير الخارجية التركي العالم للتخلي عن صمته إزاء القسوة التي تمارسها الإدارة الإسرائيلية، وبذل المزيد من الجهود لضمان وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق أو انقطاع.

كما أكد أن تركيا بدولتها ومواطنيها ومنظماتها غير الحكومية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النهاية وستواصل أداء واجبها الأخلاقي والإنساني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وقالت الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس إن "الوزير فيدان التقى محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور الذي كان في استقباله بمطار العريش". ووزير الخارجية التركي موجود حالياً في مصر استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي.