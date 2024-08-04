سياسة
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رئيس الشؤون الدينية التركي يدعو لتوحيد العالم الإسلامي لوقف جرائم الاحتلال
دعا رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، اليوم الأحد، إلى وحدة صف العالم الإسلامي لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين والأبرياء في قطاع غزة.
رئيس الشؤون الدينية التركي يدعو لتوحيد العالم الإسلامي لوقف جرائم الاحتلال
رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش / Others
4 أغسطس 2024

وجاءت دعوة أرباش خلال كلمة ألقاها في انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، إذ أشار إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ومظالم كبيرة في فلسطين، راجياً من الله استتباب الأمن والأمان في العالم أجمع وخصوصاً لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "أدعو الله أن يوحد جميع المسلمين قواهم لوقف الصهاينة المحتلين عن ذبح الأطفال الفلسطينيين والأبرياء في غزة، وأن نسعى جاهدين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وانطلقت اليوم الأحد أعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، بمشاركة وزراء ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات ومؤسسات إسلامية من 60 دولة في مكة المكرمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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