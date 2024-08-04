وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأول الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفناً حربية تابعة للبحرية في المنطقة. واعتبر جوناثان فاينر، نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي في حديث لشبكة (CBS) أن "الهدف العام هو خفض حدة التوتر في المنطقة إلى جانب الردع وصد تلك الهجمات، وتجنب صراع إقليمي".

وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لكل الاحتمالات، مشيراً إلى أن المنطقة تجنبت "تصعيداً كبيراً" في أبريل/نيسان عندما شنت إيران هجوماً على إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ رداً على ضربة إسرائيلية على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، والتي تسببت في مقتل 7 عسكريين إيرانيين.

من جهته، أكد مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة "FOX News": "نواصل إرسال قوات إضافية إلى المنطقة"، مضيفاً: "يتعين علينا التأكد من أننا مستعدون ولدينا القدرات الكافية لمساعدة إسرائيل والدفاع عن شعبنا ومصالحنا".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين توقعاتهم بأن "تهاجم إيران إسرائيل في وقت قريب، قد يكون بدءاً من غد الاثنين"، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يكون الرد مشابهاً للهجوم الذي نفذته طهران ضد إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي "لكن قد يكون أكبر نطاقاً ويشمل عمليات من حزب الله في لبنان".

وفي سياق الاستعدادات الإسرائيلية على الرد الإيراني، قال موقع والا العبري إن قائد القيادة الوسطى الأمريكية مايكل كوريلا يصل إلى إسرائيل، الاثنين، لتنسيق مواجهة هجوم إيراني محتمل، فيما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يعقد الآن مشاورات "بشأن إمكانية الرد على هجوم إيران ووكلائها".

من جانبه، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بلاده في جاهزية عالية جداً على كل الجبهات ومتأهبة للدفاع براً وبحراً وجواً. وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي الأحد: "سنتصدى للإرهاب الإيراني في كل مكان ووضعنا خططاً واسعة ومستعدون للتنفيذ".

وقالت القناة 13 العبرية إن مشاورات أمنية بحضور نتنياهو قد بدأت مساء الأحد، بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني المرتقب. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تستعد لأيام من المواجهات والقتال في أعقاب الهجوم، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرة المواصلات أنه "إذا تعرضت إسرائيل لهجوم فقد نستعين بسلاح الجو وحافلات بحرية من اليونان". وتخشى إسرائيل إطلاق موجات من الصواريخ والمسيّرات على مدى أيام عدة، حسب ما نقلته NBC عن مسؤول إسرائيلي.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء الماضي، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في "حزب الله" اللبناني. وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا، ومعهما حزب الله، بالانتقام. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في حماس لكنها لم تنف ذلك.