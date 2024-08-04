وأشارت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة "إكس"، أن فيدان التقى طواقم الإغاثة التركية التي تعمل لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة على هامش زيارة تفقدية لميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

وأوضحت في منشور آخر، أن وزير الخارجية التركي اطّلع من مسؤولي المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري على معلومات تنسيق المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.

ووزير الخارجية التركي موجود حالياً في مصر استجابةً لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.