سياسة
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فيدان يلتقي طواقم الإغاثة التركية بالعريش المصرية لتنسيق دخول مساعدات لغزة
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، طواقم الإغاثة التركية التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر في مدينة العريش المصرية، واطّلع على معلومات تنسيق المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.
فيدان يلتقي طواقم الإغاثة التركية بالعريش المصرية لتنسيق دخول مساعدات لغزة
وزير الخارجية التركي يلتقي طواقم الإغاثة التركية في مدينة العريش المصرية / صورة: AA
4 أغسطس 2024

وأشارت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة "إكس"، أن فيدان التقى طواقم الإغاثة التركية التي تعمل لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة على هامش زيارة تفقدية لميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

وأوضحت في منشور آخر، أن وزير الخارجية التركي اطّلع من مسؤولي المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري على معلومات تنسيق المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.

ووزير الخارجية التركي موجود حالياً في مصر استجابةً لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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