وفي بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ورد أن "غارة العدو أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص فيما لا تزال فرق الإسعاف تواصل عملها في رفع الأنقاض".

والغارة الأخيرة امتداد لسلسلة غارات كان آخرها على قضاء مرجعيون، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدة دير سريان السبت والأحد، وأسفر القصف عن وقوع قتلى وجرحى حسب بيانات رسمية لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي سياق متصل أعلن حزب الله مقتل عنصر ثانٍ له الأحد في مواجهات مع قوات إسرائيلية ليرتفع عدد قتلاه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى 392.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، وجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى أغلبهم بالجانب اللبناني.

وتربط الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.