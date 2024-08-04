سياسة
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مقترح الهدنة.. نتنياهو يشترط ترحيل أسرى فلسطينيين إلى الخارج بعد تحريرهم
أوردت القناة 13 العبرية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن نتنياهو اقترح ترحيل 150 أسيراً إلى تركيا أو قطر، فيما يعد شروطاً جديدة أضافها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
مقترح الهدنة.. نتنياهو يشترط ترحيل أسرى فلسطينيين إلى الخارج بعد تحريرهم
نتنياهو يضيف شروطاً جديدة إلى مقترح الهدنة مع حماس / صورة: AP
4 أغسطس 2024

ونقلت القناة 13 العبرية الخاصة الأحد، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إنّ نتنياهو أضاف شروطاً إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، منها شرط يتضمن إبعاد قرابة 150 أسيراً فلسطينياً من المتهمين بقتل إسرائيليين إلى خارج البلاد، وفق إعلام عبري، إلى الخارج.

وذكرت المصادر للقناة العبرية، أنّ هؤلاء الأسرى متهمون بقتل إسرائيليين وعددهم قرابة 150. وأوضحت أن نتنياهو يقترح ترحيلهم إلى دول مثل تركيا أو قطر، وعدم العودة إطلاقاً إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

في السياق، ينوي ممثل الجيش في الفريق الإسرائيلي المفاوض نيتسان ألون تقديم استقالته بسبب خلافات مع نتنياهو، إذ يعتقد أنّ عدم التقدم في مفاوضات الصفقة هو "كذب على أهالي المحتجزين". وقالت المصادر ذاتها إن مكتب نتنياهو بدأ بالفعل البحث عن بديل لنيتسان ألون، إن قدم استقالته.

وفي وقت سابق الأحد، زعم نتنياهو في كلمة متلفزة، أن حركة حماس تحول دون التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بإصرارها على مطالبها التي تتضمن انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا جنوب القطاع، مؤكداً أنه لن يفعل ذلك.

والسبت، عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة إلى إسرائيل بعد ساعات قليلة من مغادرته تل أبيب بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، جراء خلافات مع نتنياهو.

وبداية يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بنود الصفقة التي عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين)"، وقبلتها حماس وقتها، حسب إعلام عبري.

لكن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبر وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

مفاوضات الهدنة بين تل أبيب وحماس، التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة، تأتي تزامناً مع حرب تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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