ودعا بيان الخارجية التركية الأحد المواطنين الأتراك لتجنب السفر غير الضروري إلى لبنان، ومَن في لبنان حاليّاً لمغادرته "في الوقت الذي لا تزال الرحلات التجارية المدنية تعمل".

وجاء في البيان: "على مواطنينا في لبنان توخي الحذر وعدم الذهاب إلى محافظات النبطية وجنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل إلا في حالات الضرورة". كما دعا البيان المواطنين الأتراك لمتابعة التطورات على المواقع الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي للوزارة والسفارة التركية في بيروت.

وجاءت الدعوة وسط توقعات بتصعيد الهجمات المتبادلة بين إيران وحزب الله من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، بعد اغتيال تل أبيب القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر الثلاثاء الماضي، واتهام حركة حماس وإيران إياها باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الأربعاء في طهران.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتربط الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.