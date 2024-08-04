ويُتوقع أن تعلن هاريس عن اختيارها الاثنين، قبل ظهورها العلني الأول مع المرشح لمنصب نائب الرئيس يوم الثلاثاء في فيلادلفيا، وفق رويترز. وقال مسؤولون مطلعون إن حملة هاريس تخطط أيضاً لإعلان على وسائل التواصل يظهر فيه الاثنان معاً.

كانت هاريس عقدت اجتماعاً مع فريق التدقيق لديها أمس السبت بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، الذي فحصت شركته القانونية (كوفينجتون آند بيرلينج) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.

وذكرت مصادر مطلعة أن هولدر ومكتبه قدما تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين. والتقت هاريس وزير النقل بيت بوتيجيج لمدة 90 دقيقة يوم الجمعة. وقالت مصادر إنها تلتقي أيضاً المرشحين من بعد.

يشار إلى أن حاكمَي كنتاكي آندي بشير وإيلينوي جيه.بي. بريتسكر من بين المرشحين أيضاً للمنصب. وقالت المصادر إنه سيجري إبلاغ المرشحين مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء بقرار الاختيار.

ويؤثر قرار هاريس على الاتجاه المستقبلي للحزب الديمقراطي، إذ يدفع بالمرشح الذي سيقع عليه الاختيار إلى مقدمة الصف للتنافس مستقبلاً على منصب الرئيس.

شابيرو هو أحد أبرز المرشحين للفوز بالمنصب لكنه يواجه انتقادات حادة من اليسار، ولا سيما من الجماعات التقدمية والناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بسبب دعمه لإسرائيل وطريقة تعامله مع الاحتجاجات في الجامعات التي أثارتها الحرب في غزة.

وقالت نينا تورنر، الرئيسة المشاركة لحملة بيرني ساندرز الانتخابية لعام 2020: "يجب أن يحدث تصحيح للسياسات بشأن غزة ويجب أن يكون للطبقة العاملة برنامج سياسي مؤيد، يشمل جدول أعمال للسود". وأضافت: "اختيار شابيرو حاكم (ولاية بنسلفانيا) لمنصب نائب الرئيس ينذر بإغلاق هذا الباب".

وأثيرت مخاوف كذلك حيال طريقة تعامل شابيرو مع شكوى بالتحرش الجنسي ضد أحد كبار مساعديه، كما انتقدته جماعات عمالية منها نقابة (عمال السيارات المتحدون) بسبب دعواته لتوسيع نطاق برامج القسائم للسماح بتدفق أموال الضرائب العامة على المدارس الخاصة.

وتنتقد بعض الجماعات العمالية كيلي أيضاً بسبب اعتراضه على تشريع مقترح يقولون إنه سيعزز تنظيم النقابات. وقال شون فين، رئيس نقابة (عمال السيارات المتحدون)، إنه على الرغم من دعم النقابة لهاريس في منصب الرئيس فإنها لا تدعم كيلي أو شابيرو في منصب نائب الرئيس.

وأصبح والز الخيار المفضل لدى الجماعات التقدمية والشبابية بسبب هجومه على ترمب. ويبلغ والز من العمر 60 عاماً وهو أكبر من هاريس بعام واحد فقط، لكن المنتقدين يقولون إنه يبدو أكبر سناً بكثير وهو ما قد يكون عبئاً على الحملة التي انتعشت بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بسبب مخاوف حيال عمره.