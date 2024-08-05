وجاء إعلان زيلينسكي عن وصول الطائرات، التي كانت كييف تلح في الحصول عليها، خلال لقائه طيارين عسكريين في قاعدة جوية بجوار طائرتين من هذا الطراز فيما حلَّقت في السماء اثنتان أخريان.

وقال زيلينسكي من موقع طلبت السلطات من رويترز عدم الكشف عنه لأسباب أمنية إن "طائرات إف-16 موجودة في أوكرانيا. لقد فعلناها. أنا فخور برجالنا الذين يتقنون قيادة هذه الطائرات وبدؤوا بالفعل في استخدامها لبلدنا".

ويعد وصول الطائرات علامة فارقة لأوكرانيا بعد أشهر عديدة من الانتظار، ولكن لم يتضح بعد عدد الطائرات المتاحة ومدى تأثيرها في تعزيز الدفاعات الجوية وفي ساحة المعركة.

وأوضح زيلينسكي للصحفيين على مدرج أحد المطارات أن أوكرانيا لا تزال لا تملك ما يكفي من الطيارين المدربين على استخدام مقاتلات "إف-16" أو ما يكفي من الطائرات نفسها.

وأضاف: "الأمر الإيجابي هو أننا نتوقع طائرات إضافية من طراز إف-16.. والعديد من الرجال يتدربون الآن". وقال إنه من المهم أن يجد حلفاء كييف سبل توسيع برامج التدريب والفرص للطيارين الأوكرانيين والأطقم الهندسية.

وقال زيلينسكي: "هذه مرحلة جديدة من تطوير القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية". إذ اعتمدت أوكرانيا في السابق على أسطول قديم من الطائرات الحربية من الحقبة السوفييتية التي يتفوق عليها أسطول روسيا الأكثر تقدماً وعدداً.

واستخدمت روسيا هذه الميزة لتنفيذ ضربات صاروخية طويلة المدى بشكل منتظم على أهداف في مختلف أنحاء أوكرانيا، كما قصفت مواقع الخطوط الأمامية الأوكرانية بآلاف القنابل الموجهة، لدعم قواتها التي تتقدم ببطء في الشرق.

ولا يزال من غير الواضح نوع الصواريخ التي تحملها هذه الطائرات. ويقول محللون عسكريون إن المدى الأطول للصواريخ من شأنه أن يسمح لها بتحقيق تأثير أكبر في ساحة المعركة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.