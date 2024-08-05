ونقل أكسيوس عن مصادر لم يسمِّها أن بلينكن قال لنظرائه الدبلوماسيين في مجموعة السبع، إن "هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين"، وتضم المجموعة الدول الصناعية السبع، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الشكل الذي سيتخذه الانتقام"، لكنه أكد أنه قد يبدأ خلال الساعات من الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة.

وأكد بلينكن لوزراء خارجية مجموعة السبع أن زيادة عدد القوات الأمريكية في المنطقة تستهدف “أغراضاً دفاعية بحتة”، وفقاً للتقرير.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم الاثنين، لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

كما أعلن البنتاغون، السبت الماضي، أن الجيش الأمريكي يرفع درجة الاستعداد لنشر مزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية، وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة. ووصل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، مايكل كوريلا، إلى إسرائيل يوم السبت، في توقيت حساس تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال الهجوم الإيراني الانتقامي.

وتترقب إسرائيل رداً عسكرياً من إيران وحزب الله، حيث رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، فجر الأربعاء، وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الثلاثاء.