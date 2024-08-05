وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم "25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون"، مضيفا أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، بيت لحم، وجنين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال عمليات الاعتقال، "يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

في السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت الفتى الجريح عبد الرحمن نور الدين منصور، في أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا المقام شمالي رام الله (وسط)، حيث كان متوجهاً لتركيب طرف صناعي جراء إصابته في عملية قصف من مُسيرة إسرائيلية في شهر يوليو/تموز من العام الماضي".

وأشارت "وفا" إلى اقتحام بلدة يعبد جنوبي جنين (شمال)، وإجراء عمليات تفتيش، واقتحام بلدتي حزما شمالي القدس، وسلواد وبيتين شرقي رام الله "وسط إطلاق نار وقنابل غازية، دون أن يبلَّغ عن اعتقالات أو إصابات".

أما شمالي رام الله، فقالت الوكالة إن جيش الاحتلال أحرق مركبة مدنية، مضيفةً أن "قوات الاحتلال اقتحمت (قرية) سنجل وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى لاحتراق مركبة".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قالوا إنها تعزيزات عسكرية إسرائيلية متجهة إلى بلدة بيت فوريك جنوبي نابلس (شمال). فيما قال تليفزيون فلسطين إن "المنطقة الشرقية من نابلس وبلدة بيت ليد شرقي طولكرم تتعرضان لاقتحام من الجيش الإسرائيلي".

وفي بلدة سعير، شمالي الخليل (جنوب) قال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة "فاندلعت مواجهات مع المواطنين الذين رشقوها بالحجارة، لترد بإطلاق وابل من القنابل الغازية والصوتية بين المساكن، مما تسبب في حالات اختناق وإحراق مركبة".

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، قالت الوكالة إن مستوطنين "تجمعوا عند دوار كفل حارس، شمالي سلفيت (شمال) ورشقوا بالحجارة مركبات دون أن يبلَّغ عن إصابات أو أضرار". كما هاجم "عشرات المستعمرين (المستوطنين) مركبات بالحجارة غربي قرية دير شرف في نابلس، مما أدى لتضرر عدد منها"، وفق الوكالة.

في غضون ذلك، نقلت "وفا" عن مستشفى ابن سينا في جنين، إعلانه صباح اليوم الاثنين، استشهاد الجريحة وفاء نايف زهدي جرار (50 عاماً)، متأثرةً بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزلها قبل نحو شهرين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت جرار من منزلها في 21 مايو/أيار الماضي "خلال عدوانها على جنين ومخيمها، وأعلنت إصابتها لاحقًا، ونقلتها إلى مستشفى (العفولة)، وأصدرت أمر اعتقال إداري بحقها لمدة أربعة أشهر"، توضح "وفا".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال أفرجت عن جرار لخطورة وضعها الصحي، بعد أيام من اعتقالها، حيث أدت إصابتها إلى بتر ساقيها من أعلى الركبة"، مضيفة أن الشهيدة جرار هي "زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عامًا)، المعتقل إداريًا منذ فبراير/شباط 2024".

في السياق، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 17 منزلاً في حي وادي الجوز بمدينة القدس. وقال مركز معلومات وادي حلوة إن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر الشرطة الإسرائيلية علّقت إخطارات بهدم 17 منزلاً يقطنها 70 مواطناً في الحي.

على صعيد آخر، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 9 آلاف و930، الأحد، منذ وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة بالتزامن مع إطلاق حربه المدمّرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقالت المؤسستان: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح الأحد من الضفة 8 مواطنين على الأقل، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى نحو 9930". ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هذه المعطيات لا تشمل معتقلي قطاع غزة "الذين تقدّر أعدادهم بالآلاف".

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 604 شهداء، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.