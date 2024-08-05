وقال رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الأسترالية، مايك بيرجيس، إن البيئة الأمنية في أستراليا أصبحت أكثر تقلُّباً وأكثر صعوبة للتنبؤ بها، وإنه لم يجر اتخاذ القرار بسرعة أو بسهولة.

وأضاف بيرجيس، في بيان، أن "عدداً أكبر من الأستراليين يتبنَّون مجموعة متنوعة من الأيديولوجيات المتطرفة، وأن عدداً أكبر من الأستراليين أيضاً مستعدون لاستخدام العنف لتحقيق أهدافهم". وتابع أن "العنف المدفوع سياسيّاً ينضم الآن إلى التجسُّس والتدخل الأجنبي بوصفه أهم اهتماماتنا الأمنية”.

وأوضح المسؤول الأسترالي أن هذا الاتجاه ازداد خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أن "الأفراد يتبنَّون أيديولوجيات مُعادية للسلطة، ونظريات المؤامرة وشكاوى متنوعة، وأن بعضهم يدمج معتقدات متعددة لإنشاء أيديولوجيات هجينة جديدة".

وأشار بيرجيس إلى أن الهجمات أصبح من الممكن أن تحدث دون سابق إنذار، ومن الصعب اكتشافهاK مؤكداً أن "المحتمل" لا يعني أنه حتمي، ولا يعني أن أستراليا لديها معلومات استخباراتية بشأن وجود تخطيط حالي لهجوم أو توقع هجوم وشيك. وقال: "يجب أن يكون الأستراليون على دراية، لكن عليهم أيضاً ألا يكونوا خائفين".

وشهدت أستراليا زيادة في الهجمات بالسكاكين خلال الأشهر الأخيرة، إذ قُتل 6 أشخاص في إحدى الهجمات بمركز تسوُّق في سيدني خلال أبريل/نيسان الماضي. وبعد يومين من ذلك الهجوم، تعرض أسقف كنيسة آشورية للطعن في سيدني.