ونشر حساب الخارجية التركية على منصة "إكس" صورة لقاء الرئيس السيسي وفيدان، وأرفقه بعبارة "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجيتنا هاكان فيدان في العلمين".

ويجري الوزير التركي زيارة إلى مصر، يومي الأحد والاثنين، استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأمس الأحد، أجرى فيدان زيارة تفقدية إلى ميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

كما التقى فيدان، الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مدينة العلمين شمال غربي مصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.