سياسة
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فيدان يلتقي أمين عام الجامعة العربية في مصر
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مدينة العلمين شمال غربي مصر، حسب ما ذكر منشور للخارجية التركية على حسابها بمنصة "إكس".
فيدان يلتقي أمين عام الجامعة العربية في مصر
فيدان يلتقي أمين عام الجامعة العربية في مصر / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
5 أغسطس 2024

ولم تكشف الخارجية التركية عن أي تفاصيل تتعلق بما بحثه الجانبان خلال اللقاء، الذي أعقبه لقاء آخر، اليوم الاثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين.

ونشر حساب الخارجية التركية على منصة "إكس" صورة لقاء الرئيس السيسي وفيدان، وأرفقها بعبارة "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجيتنا هاكان فيدان في العلمين".

ويجري الوزير التركي زيارة إلى مصر يومي الأحد والاثنين، استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأمس الأحد، أجرى فيدان زيارة تفقدية إلى ميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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