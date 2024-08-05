سياسة
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بعد استدعاء 1200 للخدمة العسكرية.. مئات "الحريديم" يشتبكون مع شرطة الاحتلال
اشتبك مئات من المتدينين اليهود "الحريديم"، اليوم الاثنين، مع الشرطة خارج قاعدة عسكرية وسط إسرائيل، بعد استدعاء 1200 منهم لأداء الخدمة العسكرية، وفق ما نقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
بعد استدعاء 1200 للخدمة العسكرية.. مئات "الحريديم" يشتبكون مع شرطة الاحتلال
احتجاجات سابقة للمتشددين في إسرائيل ضد محاولات تجنيدهم بالجيش صورة: Reuters Archive / Reuters Archive
5 أغسطس 2024

وأفادت شرطة الاحتلال، في بيان، بأن "مظاهرة غير قانونية" تجري بالقرب من مكتب التجنيد التابع للجيش في مستوطنة "كريات أونو" قرب تل أبيب وبأن عناصر من الشرطة موجودة في المكان "للحفاظ على النظام العام".

وأضاف المصدر ذاته أنه "رغم إعلان الشرطة المظاهرة غير قانونية، بدأ مثيرو البلبلة أعمال شغب واقتحام حواجز وعنف.. وألقت الشرطة القبض على 3 منهم".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المتظاهرين يعترضون على توجيه الجيش استدعاءات لـ1200 متدين يهودي لأداء الخدمة العسكرية، وتابعت أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة، محاولين الدخول إلى القاعدة العسكرية.

ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي عجزاً في عدد أفراده، في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى عملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع حزب الله اللبناني منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال توجيه أوامر استدعاء للحريديم لأداء الخدمة العسكرية، بعد أن قررت المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي إلزام جميع الإسرائيليين إياها، بمن فيهم المتدينون الحريديم الذين يشكلون نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، البالغ 10 ملايين نسمة.

ولا يخدم الحريديم في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني" يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم، فيما يُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً الخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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