وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و623 شهيدا و91 ألفا و469 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأضافت في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و71 إصابة".

واستشهد 10 فلسطينيين، الاثنين، في غارات إسرائيليتين جنوب شرقي مدينة غزة (شمال) وجنوبي مدينة دير البلح (وسط)، فيما شنّت الآليات العسكرية الإسرائيلية سلسلة غارات مدفعية متقطعة على المناطق الشرقية لجنوبي ووسط القطاع.

وفي أحدث غارة إسرائيلية، استشهد 8 فلسطينيين باستهداف طائرة مسيّرة مركبة لتأمين الشاحنات والبضائع قرب مفترق المطاحن جنوب شرقي مدينة دير البلح، وصلت جثامينهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى في مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في الأجواء الغربية من المدينة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارتين على منطقة أرض أبو غولة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت النار على محيط جسر وادي غزة شمال شرق المخيم. كما أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة، شرق مخيم المغازي وقرية المصدر وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية المنطقة الشرقية من أبراج القسطل جنوب شرق مدينة دير البلح، وأطلقت نيرانها على محيط منطقة مكب النفايات شرقاً. وجنوباً، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على منطقة قيزان النجار في خان يونس، وقصفت المدفعية المناطق الغربية من مدينة رفح.

اغتيال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة

في غضون ذلك، تبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، عبد الفتاح الزريعي، الأحد، عبر قصف منزله، ما سبب مقتل والدته أيضاً.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "طائرات حربية أجهزت على عبد الفتاح الزريعي"، وادعى أنه "كان أحد عناصر التصنيع لدى الجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)، بالإضافة إلى توليه منصب (وكيل) وزير الاقتصاد"، كما ادعى أن الزريعي "كان مسؤولاً عن توزيع الوقود والغاز والأموال للعمليات المعادية".

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اغتالت إسرائيل عديداً من المسؤولين في إدارة القطاع الفلسطيني. وبينما اتهمتها إيران وحماس، الأربعاء، باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلتزم إسرائيل الصمت، وإن ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤوليتها عن قصف مقر هنية خلال زيارته طهران.

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب على غزة عن نحو 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل، يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.