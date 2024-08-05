وأكد مصدر بجيش بنغلاديش، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد على متن مروحية عسكرية "إلى مكان آمن".

ونقلت قناة "سي. إن. إن نيوز 13" عن مصادر استخباراتية قولها إن رئيسة وزراء بنغلادش المستقيلة الشيخة حسينة وصلت إلى مدينة أجراتالا في شمال شرقي الهند اليوم الاثنين، وأفادت أيضا بأن الهند "ستضمن سلامتها".

إثر ذلك، قال قائد جيش بنغلادش اليوم الاثنين في كلمة ملتفزة له، إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة "استقالت من منصبها" وإن حكومة مؤقتة ستتولى إدارة شؤون البلاد، وأضاف: "لا حاجة لفرض حظر تجول أو تدابير طارئة".

وأشارت صحيفة محلية إلى أن رئيسة وزراء بنغلاديش غادرت إلى الهند بطائرة هليكوبتر عسكرية، بينما قالت شبكة "CNN" الإخبارية إن الشيخة حسينة قدمت استقالتها، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إعلام محلي أن آلاف المحتجين اقتحموا مقر رئيسة الوزراء في دكا.

يأتي ذلك في الوقت الذي سقط فيه مزيد من القتلى في أعمال عنف لم تشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا مثلها منذ إعلان استقلالها قبل أكثر من خمسة عقود.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى، وفي 21 يوليو/تموز المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمراً إلى الحكومة بتخفيض تلك الحصة إلى 7%.