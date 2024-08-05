ويُنتظر أن تعلن كامالا هاريس، اليوم الاثنين، عن اسم مرشحها لمنصب نائب الرئيس، بعد أن أجرت طيلة الأيام الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من المحادثات مع مرشحين محتملين للمنصب، تركزت على ثلاثة أشخاص، هم: تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، ومارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أريزونا، وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن أغلب المرشحين لمنصب نائب الرئيس الذين اختارتهم هاريس ينتمون إلى فئة معينة: بيضاء، وذكورية، ووسطية، وذلك في مقابل صفات هاريس -أنثى سوداء تقدمية- وذلك في مسعى واضح لتعزيز فرصها في الولايات المتأرجحة، وفي مواجهة الهجمات الجمهورية التي تركز على مواقفها "الليبرالية".

وذكرت الوكالة أن هاريس تخطط لتنفيذ جولة في سبع ولايات متأرجحة الأسبوع المقبل، تبدؤها من فيلادلفيا برفقة المرشح لمنصب النائب. وقالت حملة هاريس في وقت سابق إنها جمعت مبلغاً قياسياً قدره 310 ملايين دولار في يوليو/تموز، وهو أكثر من ضِعف إجمالي ما جمعه ترمب في ذات الشهر. يُذكر أن كلا المرشحين الآن لديه أكثر من 300 مليون دولار في حساباته.

وعادة ما يُنظر إلى نائب الرئيس على أنه الشخص القادر على جذب الفئات التي لا يمكن للمرشح الرئيسي الوصول إليها، إلا أن مجلة الإيكونيميست وفي مقالة تناولت أهمية منصب نائب الرئيس أشارت إلى أن أغلب الأدلة تقول إن اختيار "نائب رئيس لجذب شريحة معينة من الناخبين -امرأة لجذب الناخبات، أو كاثوليكي لجذب المؤمنين- لا يساعد أيضاً".

وأضافت: "لم تحصل جيرالدين فيرارو، التي كانت نائبة والتر مونديل في عام 1984، ولا سارة بالين، التي كانت نائبة جون ماكين في عام 2008، على أصوات نسائية أكثر كثيراً لصالح حزبيهما مقارنة بالانتخابات السابقة".

وأكدت المجلة أن الاختيار السيئ هو وحده القادر على إحداث فرق، من خلال إلحاق الضرر بالمرشح الرئاسي، في حين أن الاختيار الجيد لا يُحدِث الفارق الكبير مع المرشح الرئاسي. وفي ما يلي أهم 3 شخصيات قد تحظى بثقة هاريس لمنصب نائب الرئيس.

جوش شابيرو

حاكم ولاية بنسلفانيا، يبلغ من العمر 51 عاماً، من أهم الأسماء الديمقراطية الصاعدة بعد فوزه بانتخابات ولاية بنسلفانيا وتغلبه على منافسه الجمهوري وحصوله على 56% من الأصوات.

يُعرف شابيرو بمواقفه المعتدلة تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويُعَدّ من الأصوات الديمقراطية التي هاجمت مظاهرات الجامعات الأمريكية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، تحت مبرر "معاداتها للسامية".

هذا الأمر وضعه تحت هجوم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنّ مجموعة من التقدميين وجّهوا انتقادات ودعوا إلى تنظيم حملة للضغط من أجل عدم تولي شابيرو منصب نائب الرئيس. ويَدين شابيرو باليهودية، وسبق أن تعرّض للانتقادات بعد كشف عن مقال رأي كتبه خلال دراسته الجامعية وصف فيه الفلسطينيين بـ" العائدين"، فيما أكد لاحقاً تمسكه بحل الدولتين كإطار لحل القضية الفلسطينية.

تيم والز

حاكم ولاية مينيسوتا، يبلغ من العمر 60 عاماً، وهو عضو سابق في الكونغرس ومعلم متقاعد، يُعَدّ من الشخصيات السياسية التي تمثل الريف الأمريكي، يُعرف بمواقفه التقدمية، بعد أن أصدر خلال ولايته قوانين تمنع من تدخين الماريغونا وحدّ من امتلاك الأسلحة، ووفقاً لمحلة الإيكونيميست فإنه يحظى بتأييد الطبقة العاملة البيضاء في الولاية.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المجموعات التقدمية في الحزب تدعم والز، الذي عليه مواجهة الانتقادات بعد استدعائه للحرس الوطني الأمريكي ونشره في مينيابوليس في عام 2020 بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة.

مارك كيلي

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، يبلغ من العمر 60 عاماً، جندي سابق في البحرية ورائد فضاء سابق، برز في السياسة الامريكية بعد أن نجت زوجته النائبة في مجلس النواب من إطلاق نار جماعي، فاز بعضوية مجلس الشيوخ عام 2020، يُعرف بمواقفه المعتدلة ويحظى بدعم التقدميين اللاتينيين ونساء البيض. تُعَدّ ولايته من الولايات المتأرجحة المنتمية إلى ما يُعرف باسم ولايات الحزام الشمسي، وفي حال اختياره فإن ذلك يؤشر على رغبة هاريس في كسب أصوات هذه الولايات.