وأضافت الصحيفة: "بينما تهدد إيران بالانتقام لمقتل إسماعيل هنية في طهران، ويتعهد حزب الله بالانتقام لمقتل قائده العسكري الأعلى فؤاد شكر، تعزز الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل". وكتبت: "تنشر واشنطن أسطولاً كبيراً من السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع في المنطقة".

وتابعت: "علمنا أن إدارة بايدن رفعت القيود المفروضة على إمداد إسرائيل بقنابل MK-83 التي يبلغ وزن الواحدة منها نصف طن، وقد اتُّخذ هذا القرار حتى قبل التصعيد الحالي، علماً أن هذه الذخائر قد حُجبت سابقاً لعدة أشهر، حتى قبل اندلاع الصراع الحالي".

واستدركت الصحيفة: "لا يزال مصير قنابل MK-84 الأثقل وزناً (1 طن) غير مؤكد، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل". وتابعت: "ستنضم قنابل MK-83، التي استخدمتها قوات الجيش الإسرائيلي سابقاً في عديد من العمليات بالشرق الأوسط خلال فترات الهدوء النسبي، إلى نحو 1700 قنبلة من طراز MK-82، التي تزن كل منها 551 رطلاً".

وحسب الصحيفة فإن إدارة بايدن أخَّرت النوع الأخير من القنابل بعد تحميلها على سفينة متجهة إلى إسرائيل، بسبب المخاوف بشأن العملية الإسرائيلية المخطط لها في رفح".

وأضافت: "أشارت التقارير الصادرة في أواخر يونيو/حزيران إلى أن إدارة بايدن وافقت على رفع التأخير في نقل القنابل"، وواصلت: "ومع ذلك، فإن النصف الثاني من الشحنة، الذي يتألف من نحو 1800 قنبلة أثقل من طراز MK-84، التي الواحدة منها طنّاً واحداً، لا يزال محتجزاً بأمر الإدارة (الأمريكية)".

واعتبرت الصحيفة أنه "في حين أن تسليم قنابل نصف طن (MK-83) ​​أمر بالغ الأهمية للقوات الجوية الإسرائيلية، فإن قنابل MK-84 الثقيلة تعتبر ضرورية للصراعات المحتملة في الساحة الشمالية"، أي لبنان. وقالت: "يؤكد مسؤولو القوات الجوية الإسرائيلية أنهم طوال الحرب حافظوا على مخزونات الذخيرة فوق المستويات الحرجة المطلوبة للاستعداد في الساحة الشمالية".

وأضافت: "مع ذلك، في أعقاب تأخير إدارة بايدن شحن 3500 ذخيرة تزن طناً واحداً، و551 رطلاً لعدة أشهر، وتقليص نقل الذخائر التشغيلية الأساسية الأخرى، أصبحت إدارة الذخيرة أكثر صرامة بشكل ملحوظ". وكشفت أن "الولايات المتحدة خففت مؤخراً القيود المفروضة على الذخائر الإضافية، إذ جرى نقل أسلحة من المستودعات العسكرية الأمريكية في إسرائيل إلى القوات الإسرائيلية، بما في ذلك صواريخ جَو-جَو".

وقالت: "هذه ضرورية لاعتراض المسيّرات الجوية التي حاولت بشكل متكرر التسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك واحدة انفجرت في تل أبيب"، في إشارة إلى المسيّرة التي أرسلتها جماعة الحوثي اليمنية في 19 يوليو/تموز الماضي.

واعتبرت "إسرائيل اليوم" أن "مِن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تمكّن من النقل السريع إذا لزم الأمر، مما يلغي الحاجة إلى النقل الذي يستغرق وقتاً طويلاً من البر الرئيسي بالولايات المتحدة".

ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران، الأربعاء، والقيادي العسكري البارز بحزب الله، فؤاد شكر، في بيروت، الثلاثاء. وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وأكثر من 10 آلاف مفقود. وللمطالبة بإنهاء هذه الحرب، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يوميّاً، خلّف مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.