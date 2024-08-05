وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال ندوة حول حقوق الإنسان، نظمها حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، إن "النظام العالمي رفع راية الإفلاس إزاء الأزمة في غزة، ويعاني فراغاً خطيراً بالسلطة ونواجه انحداراً في الأخلاق والضمير عالمياً".

وأضاف: "هذا الظلم (في غزة) الذي يجب أن يحرك الإنسانية بطبيعة الحال، لم يُقابل بأي رد فعل من مجلس الأمن الدولي".

وفيما يتعلق بخطاب نتنياهو بالكونغرس قال الرئيس التركي: "المكان الطبيعي لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ليس المنابر البرلمانية إنما قاعات المحاكم". وتابع: "من صفقوا لأكاذيب نتنياهو -هتلر عصرنا- فلن يتمكنوا من إزالة هذه البقعة السوداء التي لحقت بأيديهم".

كما انتقد الرئيس أردوغان منصات التواصل الاجتماعي في تعاملها بازدواجية مع الأزمة في غزة قائلاً: "نواجه فاشية رقمية لا تتسامح حتى مع صور الشهداء الفلسطينيين، وتحظرها على الفور، وتسوق ذلك على أنها "حرية".

وقال: "منصات التواصل الاجتماعي تتجاهل بشكل متعمد الامتثال للقواعد في تركيا، بينما تبدي الاهتمام لها بأمريكا وأوروبا"، متعهداً بحل حجب منصات التواصل تلقائياً في حال "الاستجابة لمطالب تركيا المحقة واحترام حساسياتها".

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نحو 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل، يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في غزة.