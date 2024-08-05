وأوضحت الكتائب في بيان أن مقاتليها تمكنوا من "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية، تحصنت داخل مبنى شرقي منطقة الفراحين بمدينة خان يونس، وجرى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وأشارت القسام إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع "القوات الصهيونية المتوغلة شرق منطقة الفراحين"، كما أفادت باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في المنطقة نفسها.

وفي محافظة رفح جنوباً، أكدت الكتائب تفجير عبوتين بقوة هندسية إسرائيلية في منطقة زلاطة شرقي رفح، ما أوقع جنودها "بين قتيل وجريح". كما كشفت إيقاع أفراد "قوة صهيونية راجلة" بين قتيل وجريح عبر تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" فيها، بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين ودمر البنية التحتية وممتلكات المواطنين عبر هجمات على رفح وخان يونس، استهدف بعضها مناطق زعمت تل أبيب سابقاً أنها "آمنة" وطالبت النازحين آنذاك بالتوجه إليها.

وتظهر الدلائل أنه رغم مرور نحو 10 أشهر على بدء حربها على غزة، فإن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة يومية، تعلن القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثّق بعض عملياتها.