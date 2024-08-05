وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان مشترك بأن "عمر جنيد من جباليا، اعتقل في 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، برفقة شقيقه ياسر الذي أفرج عنه بعد 4 شهور من الاعتقال".

وأشارت المؤسستان إلى أن "الإعلان عن استشهاد المعتقل جنيد يأتي بعد عدة أيام من إبلاغ عائلته بشكل رسمي من مؤسسة هموكيد الحقوقية أنّ الاحتلال أعطاها رداً حول مصيره، يفيد بأن عمر استشهد في تاريخ 17 يونيو/حزيران 2024".

وذكرتا أنّ "المعتقل عمر جنيد، هو واحد من بين العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، وتحديداً معسكر سدي تيمان، جرّاء التعذيب الشديد، هذا عدا المئات من جثامين الشهداء التي اعترف الاحتلال باحتجازها"

وبوفاة جنيد، يرتفع عدد شهداء الأسرى (الفلسطينيين) منذ بدء حرب الإبادة ممن كُشف عن هوياتهم إلى "21، إضافة إلى عشرات المعتقلين الشهداء من غزة، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم"، وفق البيان.

"جرائم حرب"

وفي السياق ذاته، أكدت سارة حشاش نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن لدى القضاء الإسرائيلي "سجلاً رهيباً" من الإخفاق في التحقيق بشكل موثوق في مزاعم التعذيب ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جميع أشكال المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، تعد "جرائم حرب".

وذكرت حشاش أن التحقيق الأخير الذي أجرته المنظمة وثّق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية للسجناء الفلسطينيين في معتقل "سدي تيمان" الإسرائيلي ومراكز الاعتقال الأخرى، مشيرة إلى أن المنظمة كشفت كيف أن إسرائيل تستخدم "قانون المقاتلين غير الشرعيين" أداة لاحتجاز الفلسطينيين تعسفاً إلى أجل غير مسمى، من دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك للقانون الدولي.

وأوضحت أن المنظمة أجرت مقابلات مع 27 أسيراً سابقاً، جميعهم مدنيون (20 رجلاً و6 نساء وطفل واحد) محتجزين من قطاع غزة المحتل، مضيفة أن جميع هؤلاء الأشخاص تعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد قوات الجيش والمخابرات والشرطة الإسرائيلية خلال فترات اعتقالهم عندما لم يكن من الممكن التواصل معهم.

وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية: "إن الأخبار المروعة عن تعرض معتقل فلسطيني للاغتصاب الجماعي في منشأة (سدي تيمان) تقدم أدلة جديدة على التعذيب المروّع وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها الأخيرة"، مشدّدة على أن حادثة التعذيب الجنسي للأسير الفلسطيني تظهر أيضاً أنه يجب على إسرائيل أن تسمح فوراً لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال.

ومؤخراً، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن هذا السجن يشهد عمليات تعذيب بحق معتقلين فلسطينيين من غزة؛ ما أودى بحياة العشرات منهم. وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة؛ إذ يتعرّض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وفي استهانة بالمجتمع الدولي.