سياسة
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بعد اغتيال وكيل الوزارة.. الاقتصاد في غزة تحت وطأة الاحتلال
اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة غزة عبد الفتاح الزريعي بغارة جوية استهدفته ووالدته في أثناء وجودهم بمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، سبقها اغتيال كوادر مدنية أخرى تشتغل في العمل المدني والإنساني في غزة.
بعد اغتيال وكيل الوزارة.. الاقتصاد في غزة تحت وطأة الاحتلال
منذ اليوم الأول ركز الاحتلال عملياته ضد الجهاز الحكومي في غزة / صورة: Reuters
5 أغسطس 2024

الاستهداف لوكيل الوزارة الزريعي لم يكن الأول من نوعه لشخصيات تعمل في وزارة الاقتصاد أو العمل الحكومي، فخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد في قطاع غزة الدكتور أسامه نوفل.

ومنذ الأسابيع الأولى للحرب وضعت قوات الاحتلال هدف تدمير الجهاز الحكومي وإنهاء النظام المدني في غزة كأهداف لعملياتها العسكرية في القطاع، ففي حديث سابق مع TRT عربي قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي "دمَّر أكثر من 198 مقرّاً حكوميّاً، بهدف خلق حالة من الفراغ الإداري".

مبيناً أن جيش الاحتلال ركز في استهدافه على الأجهزة الشرطية "التي تُعد جهازاً مدنيّاً وفقاً للقانون الدولي"، كما اغتال الاحتلال عدداً من رؤساء وأعضاء لجان الطوارئ الحكومية والشعبية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

الاقتصاد كميدان للحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة فرض حصار خانق على قطاع غزة، فجرى تقليص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع من المواد الغذائية والأساسية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد شهد قطاع غزة ارتفاعاً حاداً في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 247% منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى نهاية شهر يونيو/حزيران 2024 نتيجةً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ويمنع الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تزويد البنوك بالسيولة النقدية، خصوصاً من عملتَي الشيكل والدولار اللتين تشكِّلان العملتين الأكثر تداولاً في القطاع، ونجمت عن ذلك أزمة شح حادة في السيولة النقدية.

ووفقاً لمراسل قناة TRT عربي سامي برهوم فإنمن أصل ما يقارب 90 إلى 95 ماكينة صراف آلي تبقَّى يعمل منها الآن أقل من 5 ماكينات أغلبها في المناطق الوسطى من قطاع غزة.

يوظف الاحتلال الإسرائيلي الضغط الاقتصادي والمعيشي في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق سكانه والتي أخذت صوراً عدة منذ بداية الحرب، كالقصف العشوائي والاعتقال والواسع والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمنشآت، ليصبح سلاح الغلاء والنقص في الموارد الأساسية أداة إسرائيلية في فرض وقائع جديدة في قطاع غزة

كما يسعى الاحتلال للاستثمار في حالة الفوضى لتمرير ترتيباته لليوم التالي للحرب في غزة، وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت في شهر يونيو/حزيران الماضي خطته لإنشاء مناطق إنسانية تحت حماية جيش الاحتلال اسمها "الفقاعات الإنسانية".

ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية فإن المقترح الذي قدمه غالانت يتضمن القضاء على مقاتلي المقاومة الفلسطينية في أحياء عدة شمال مدينة غزة، ومن ثمّ التعامل مع قادة محليين، على أن يرعى هؤلاء عملية توزيع المساعدات الإنسانية.

وفي مقابل السياسات الإسرائيلية، أعادت الحكومة الفلسطينية في غزة ترتيب أجهزتها الحكومية تحت إطار لجانٍ الطوارئ، ووفقاً لمدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، فإن هذه اللجان تعمل في أوقات الطوارئ والحرب كبديل عن الوزارات والإدارات الحكومية.

وتوزَّعت هذه اللجان على محافظات القطاع ووزارات الحكومة كافة، فكل محافظة لديها لجنة طوارئ خاصة بها، تُشرف على العمل الحكومي هناك، كما أن كل وزارة لديها لجنة طوارئ، وتعرض عناصر ومديرين ومقار هذه اللجان لعمليات استهداف إسرائيلية متكررة طيلة الشهور الماضية.

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب على غزة عن نحو 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل، يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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