ونقلت وسائل إعلام محلية عن وقر الزمان قوله في مؤتمر صحفي بعد إعلانه عن تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، إنه "إذا انتهت الاحتجاجات وأعمال العنف، فلن تكون هناك حاجة لإجراءات الطوارئ".

وأضاف: "بعد عقد اجتماع مثمر مع جميع الأحزاب السياسية، قررنا تشكيل حكومة انتقالية"، معلناً "سنلتقي الآن مع رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين لحل الأزمة". بينما استقبل المتظاهرون في العاصمة دكا بيان الجيش باحتفالات كبيرة.

ومع استمرار الاحتجاجات في العاصمة، شوهد متظاهرون اقتحموا المقر الرسمي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وهم يُخرِجون أغراضاً من المقر، من بينها كرسي رئيسة الوزراء.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، أضرم متظاهرون مناهضون للحكومة النار في مبنى حزب "رابطة عوامي" الحاكم في العاصمة دكا، وداهم آخرون مقرات إقامة مسؤولين آخرين في الحكومة، أبرزها مقر إقامة وزير الداخلية.

بينما أفادت تقارير إعلامية هندية أن رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة هبطت في الهند بقاعدة "هندون" الجوية قرب العاصمة نيودلهي على متن مروحية عسكرية مع شقيقتها الشيخة ريحانة.

بدورها، أعلنت صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية، إغلاق مطار "حضرة شاه جلال" الدولي بالعاصمة دكا، وتعليق الرحلات الجوية مؤقتاً. بينما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي حالة "التأهب القصوى" على حدود بنغلاديش.

والأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 100 قتيل، بينما أصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش بالأساس على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.

وفي 21 يوليو/تموز المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمراً إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة المخصصة لفئات ديموغرافية معينة إلى 7%، من بينها 5% لعائلات المحاربين القدامى، مع تخصيص 93% من الوظائف على أساس الكفاءة، بينما سيجري تخصيص نسبة 2% المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعوقين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".