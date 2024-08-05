سياسة
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حماس: تركيا شاركت بأكبر وفد رسمي وبرلماني وشعبي في تشييع هنية
أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن تركيا شاركت بـ"أكبر وفد رسمي وبرلماني وشعبي" في جنازة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء الماضي.
حماس: تركيا شاركت بأكبر وفد رسمي وبرلماني وشعبي في تشييع هنية
جودت يلماز، نائب الرئيس التركي خلال تشييع إسماعيل هنية في الدوحة / صورة: AA  
5 أغسطس 2024

وأعربت الحركة في بيان، عقب ختام مجلس عزاء هنية الذي أقيم في الدوحة لمدة 3 أيام، عن شكرها "لتركيا رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً، التي بادر رئيسها (رجب طيب أردوغان) ومسؤولوها بالاتصال للتعزية منذ اللحظات الأولى، وشاركت بأكبر وفد رسمي وبرلماني وشعبي في مراسم تشييع القائد الشهيد ومرافقه".

وشارك وفد تركي برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ونائب الرئيس جودت يلماز، إضافة إلى وزير الخارجية هاكان فيدان، في جنازة هنية التي أقيمت الجمعة، في الدوحة، بينما أقام الرئيس أردوغان صلاة الغائب على روح هنية في أحد مساجد إسطنبول.

وتقدمت حماس في بيانها "بخالص الشكر والتقدير لكل الدول، وقادة وزعماء ورؤساء حكومات وبرلمانات، ووزراء وسفراء وشخصيات وعلماء، وقادة الفصائل الفلسطينية، ووفود سياسية حزبية ودينية وشعبية، الذين قدّموا التعازي والتبريكات باستشهاد رئيس الحركة القائد الشهيد إسماعيل هنية".

وأضافت الحركة في بيانها: "كما نعبر عن عميق تقديرنا لشعبنا الفلسطيني الذي هبَّ في مسيرات غضب جماهيرية، ولبى النداء لصلاة الغائب على روح الشهيد أبي العبد تحت القصف والدمار، تعبيراً عن حبه للقائد الشهيد إسماعيل هنية، ووفائه لدماء الشهادة التي تنير الطريق نحو التحرير والعودة".

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران تعرّض هنية للاغتيال بغارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من "حماس" وإيران بالرد على اغتيال هنية، بينما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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