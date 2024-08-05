واستنكر فيدان في مؤتمر صحفي، الاثنين، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في العاصمة القاهرة التي يجري إليها زيارة رسمية، قتل "كبير مفاوضي وقف إطلاق النار (إسماعيل هنية) بشكل خسيس جراء اغتيال نفذته إسرائيل".

وأكد أن تركيا ستُقدّم الأربعاء المقبل في لاهاي ملف انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، داعياً "أصحاب إسرائيل أن يمسكوا بطوقها" (في إشارة إلى الولايات المتحدة).

وذكر وزير الخارجية التركي أن فلسطين اتخذت "موقفاً بناءً" خلال عملية التفاوض، في حين كانت إسرائيل هي الطرف الذي "يعرقل المفاوضات".

كما اعتبر أن من يدعم إسرائيل "بلا قيد أو شرط هو المسؤول الرئيسي عن زعزعة أسس النظام الدولي". وأضاف قائلاً: "الذين يعتبرون احتلال أوكرانيا جريمة يتغاضون عما يفعله الغزاة الإسرائيليون في غزة".

وأشار فيدان إلى أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل محاكمة "مرتكبي المجازر" في قطاع غزة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "لم يعد مقبولاً أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف جميع المساوئ التي ترتكبها إسرائيل".

من جهته، طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، المجتمع الدولي بالعمل على وقف الحرب في قطاع غزة ووصول المساعدات "من دون شروط أو عقبات". وقال: "ناقشت مع نظيري التركي هاكان فيدان الأزمة في قطاع غزة والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن والبحر الأحمر".

وأضاف: "رسالتنا إلى العالم هي العمل على وقف الحرب في قطاع غزة ووصول المساعدات من دون شروط أو عقبات".