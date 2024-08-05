سياسة
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مصادر دبلوماسية: انضمام تركيا لدعوى الإبادة يستند إلى نظام "العدل الدولية"
كشفت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الاثنين، أن إعلان تدخل أنقرة في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية"، يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
مصادر دبلوماسية: انضمام تركيا لدعوى الإبادة يستند إلى نظام "العدل الدولية"
تركيا تنضم لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا / صورة: Reuters
5 أغسطس 2024

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستقدم ملف انضمامها لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، الأربعاء المقبل.

ويمكن للدول الانضمام إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال المادتين 62 و63، إذ تنص المادة 62 على أنه "إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية، جاز لها أن تقدم المحكمة طلباً بالتدخل" حسب المصادر نفسها.

أما المادة 63 فتنص على أنه إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية، فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول من دون تأخير.

وبيّنت المصادر الدبلوماسية التركية أن "الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تخضع الإبادة الجماعية لتفسيرات مختلفة"، مشيرة إلى أن في هذه الحالة "يحق لتركيا الانضمام للقضية" باعتبارها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكدت كذلك أنه يصعب التنبؤ بالموعد الذي ستنتهي فيه القضية أمام المحكمة، لكنها أوضحت أنه بالنظر إلى السوابق القضائية للمحكمة، تشير التقديرات إلى أن عملية التقاضي قد تستغرق من 4 إلى 5 سنوات.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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