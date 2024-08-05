وأكدت الخارجية التركية، في بيان، أنها تتابع "من كثب التطورات في بنغلاديش خلال الأسابيع القليلة الماضية" مشيرة إلى أنها تشعر "بحزن عميق إزاء الخسائر بالأرواح في المظاهرات".

وأوضح البيان أن تركيا تأمل في "أن تقود الحكومة المؤقتة المعلنة البلاد إلى الانتخابات وفقاً للدستور، وأن تسهم الانتخابات في تحقيق الديمقراطية والسلام والاستقرار في بنغلاديش الشقيقة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن قائد الجيش في بنغلاديش وقر الزمان، أنه سيجري تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، عقب مغادرة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد مقر إقامتها الرسمي.

والأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 100 قتيل، بينما أصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/تموز المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمراً إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.