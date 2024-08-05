وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن "30 شخصاً فقط من الحريديم حضروا الاثنين إلى مكتب التجنيد في تل هشومير (شرقي تل أبيب)، وكان من المفترض حضور ألف منهم خلال الاثنين والثلاثاء، إلى مكتب التجنيد".

ونقلت الهيئة عن مصدر في الجيش (لم تسمه) قوله إن "نسبة المشاركة المنخفضة للغاية نتجت عن تظاهر عشرات الحريديم المتطرفين صباح الاثنين، أمام مكتب التجنيد، التي دفعت أولئك الذين كانوا يعتزمون الحضور إلى التراجع".

وفي وقت سابق الاثنين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين حريديم كانوا ضمن عشرات تظاهروا أمام مكتب التجنيد في تل هشومير، احتجاجاً على تجنيد هذه الفئة.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر جيش الاحتلال أوامر استدعاء لألف من أفراد "الحريديم"، بعد أن قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلزام هذه الفئة بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وتزايدت الضغوطات لتجنيد هذه الفئة مع حرب مدمرة تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.