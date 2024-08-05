وخلال مؤتمر صحفي الاثنين، عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أضاف أردوغان أن تركيا تقف مع فلسطين وتساند "الإخوة الفلسطينيين بكل إمكانياتها رغم المصاعب (الاقتصادية) التي تعيشها هذه الأيام".

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أكّد الرئيس التركي أن بلاده تبذل "كل ما في وسعها لإنهاء هذه الهمجية التي أودت بحياة 40 ألف بريء في الأشهر العشرة الماضية، في أقرب وقت ممكن". وتابع: "الغرب، بخاصة الولايات المتحدة، باتوا للأسف أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين".

وأضاف أنه مع حلول الشهر العاشر لبدء الهجمات على قطاع غزة، فإن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "شكّل تجاوزاً لحدّ جديد في أزمة غزة"، وأكّد أن موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "العدواني غير المعترف بالقوانين ولا بالأعراف، يجعل منطقتنا تواجه سيناريوهات سيئة".

وأفاد بأن حكومة نتنياهو "أظهرت مراراً رغبتها في مواصلة سياسة المجازر رغم المواقف البناءة لحماس"، وحذّر أردوغان من عواقب مواصلة حكومة نتنياهو مساعيها لتوسيع الحرب في المنطقة "ما دامت القوى الداعمة لها تواصل سياساتها المتناقضة" إزاء حرب غزة.

على صعيد آخر، أكّد الرئيس التركي أن بلاده دائماً ما تعزّز نجاحاتها في شتى المجالات الدبلوماسية، وأنها باتت خلال السنوات الأخيرة مكاناً "ينبض فيه قلب الدبلوماسية العالمية والإقليمية"، وأضاف أن تركيا وضعت بصمة النجاح الدبلوماسي في عديد من المبادرات منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، مستشهداً على ذلك باتفاق إسطنبول لشحن الحبوب عبر البحر الأسود. وأكّد أن الاتفاق ساهم في إيصال 33 طنّاً من الحبوب إلى الأسواق العالمية عبر المضايق التركية.

كما قال أردوغان إن المنطقة تشهد أياماً عصيبة، مبيناً أنه لا مؤشرات تلوح في الأفق حول انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية التي مر عليها أكثر من عامين.

وفي ما يخصّ عملية تبادل السجناء بين 7 دول في أنقرة، هنَّأ أردوغان جهاز الاستخبارات التركي وعناصره "ممن لعب دوراً حساساً في عملية التبادل الهامة التي رسخت الدور المحوري لتركيا بجانب بعدها الإنساني"، وأكّد أن "عملية تبادل 26 شخصاً في سجون الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا جرَت بلا أي مشكلة وكانت نموذجاً للعالم".