وذكر المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن ما يُشتبه بأنه هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. وذكروا أن مصدرهم معلومات أولية يمكن أن تتغير. وقال أحد المسؤولين إن "العسكريين بالقاعدة يقيّمون للأضرار بعد الهجوم".

وأفادت مصادر أمنية بأنه أُطلقَ صاروخان من طراز كاتيوشا أمس الاثنين على قاعدة في غرب العراق، وذكر أحد المصادر أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة.

ونفذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضربة في العراق استهدفت أفراداً قال مسؤولون أمريكيون إنهم مسلحون كانوا يستعدون لإطلاق طائرات مسيرة وشكّلوا تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ستنشر مقاتلات إضافية وسفناً حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات إيران وحليفتيها حماس وحزب الله بالردّ.

يأتي الهجوم في وقت تصاعدت فيه توقعات شنّ إيران ضربات ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيلهنية قبل أيام في طهران.