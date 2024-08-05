سياسة
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إصابة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق
قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز، إن عدة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق أمس الاثنين.
إصابة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق
إصابة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق / صورة: AA
5 أغسطس 2024

وذكر المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن ما يُشتبه بأنه هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. وذكروا أن مصدرهم معلومات أولية يمكن أن تتغير. وقال أحد المسؤولين إن "العسكريين بالقاعدة يقيّمون للأضرار بعد الهجوم".

وأفادت مصادر أمنية بأنه أُطلقَ صاروخان من طراز كاتيوشا أمس الاثنين على قاعدة في غرب العراق، وذكر أحد المصادر أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة.

ونفذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضربة في العراق استهدفت أفراداً قال مسؤولون أمريكيون إنهم مسلحون كانوا يستعدون لإطلاق طائرات مسيرة وشكّلوا تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ستنشر مقاتلات إضافية وسفناً حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات إيران وحليفتيها حماس وحزب الله بالردّ.

يأتي الهجوم في وقت تصاعدت فيه توقعات شنّ إيران ضربات ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيلهنية قبل أيام في طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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