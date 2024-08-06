سياسة
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تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله.. ولبنان يدعو لشجب استخدام قذائف فسفور
أعلن حزب الله اللبناني أمس الاثنين، مقتل عنصر ثانٍ جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 394 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله.. ولبنان يدعو لشجب استخدام قذائف فسفور
أدخنة تتصاعد مع تجدد المواجهات بين حزب الله والاحتلال على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية / صورة: Reuters
6 أغسطس 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس، إنه "في وقت سابق من مساء الاثنين هاجمت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو منطقة عبا (قضاء النبطية)، وقتلت علي جمال الدين جواد الذي كان يشغل منصب قائد بقوة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله". واعتبر أن "هذا الاستهداف يمسّ بشكل كبير قدرات حزب الله على ترويج وتنفيذ هجمات انطلاقاً من جنوب لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية على الحدود الشمالية".

وأضاف أن طيرانه الحربي "قصف بنية عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في منطقة كفركلا (قضاء مرجعيون) بجنوب لبنان". وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "بخصوص الإنذارات التي فُعّلت في منطقة الجليل الأعلى والغربي (شمال) فقد رُصدَت عدة أهداف جوية مشبوهة انطلقت من لبنان، حيث اعتُرضَ هدف واحد، وسقط آخر في منطقة جبل ميرون دون وقوع إصابات".

من جانبه أعلن حزب الله الاثنين، أنه شنّ هجوماً بسرب من المسيّرات على قاعدة عسكرية شمال إسرائيل، وقال في بيان إن مقاتليه شنُّوا "هجوماً جوياً بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا، ‏مستهدفين أماكن تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة، وحققت فيهم إصابات مؤكدة"، مشيراً إلى أن هجومه جاء "ردّاً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، خصوصاً الاغتيال الذي نفذه في ‏بلدة ميس الجبل".

في سياق متصل دعت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، عقب إصابة عدد من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي بقذائف فسفورية محرمة دولياً على جنوب لبنان، المجتمع الدولي إلى التنديد باستخدام إسرائيل قذائف فسفورية ضد مناطق جنوبي البلاد.

وقال المركز إنه "نتيجة للقذائف الفسفورية التي سقطت في بلدة الخيام، احتاجت سيدة إلى علاج في الطوارئ بمستشفى مرجعيون الحكومي". وأوضح أنه "نتيجةً أيضاً لقذائف فسفورية سقطت في بلدة طلوسة، احتاج مواطنان إلى علاج تنفسي والدخول إلى مستشفى تبنين الحكومي".

ولفت المركز إلى أن "وزارة الصحة تشدد على المخاطر الصحية التي يتسبب بها الإطلاق المتكرر من العدو الإسرائيلي للقذائف الفسفورية"، ودعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف مندد باستخدام القذائف التي يحظرها صراحةً القانون الدولي، لما تتسبب به من أضرار على المدى القريب والمتوسط والبعيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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