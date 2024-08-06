سياسة
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الاحتلال يسلم 89 جثماناً سرقها من مقابر قطاع غزة منذ 7 أكتوبر
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاثنين، إن إسرائيل سلّمَت جثامين 89 فلسطينياً كانت سرقتها من القطاع، موضحاً أنها اختطفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألفي جثمان لشهداء وموتى من مقابر، دون توضيح إن كانت حديثة أم قديمة.
الاحتلال يسلم 89 جثماناً سرقها من مقابر قطاع غزة منذ 7 أكتوبر
جثامين الشهداء / صورة: AA
6 أغسطس 2024

وأضاف المكتب الحكومي في بيان: "سلّم (الاحتلال) هؤلاء الشهداء في 35 كفناً فقط، منهم 13 جثة وضعهم في كفن واحد، و22 جثة في كفن آخر، وباقي الشهداء جثامينهم متفرقة في عدة أكفان بطريقة مهينة وحاطَّة من كرامة الشهداء".

وأوضح المكتب أن إسرائيل اختطفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول "أكثر من ألفي جثمان لشهداء موتى من عشرات المقابر في محافظات القطاع، التي جرّفها ودمّرها". وذكر المكتب الحكومي أن إسرائيل "كررت هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة".

واستكمل: "سبق أن نبش الجيش قبوراً في خان يونس وجباليا وحي التفاح وسرق بعض جثامين الشهداء منها، فيما يواصل احتجاز عشرات الجثامين". واعتبر المكتب "إخراج الجثامين ونقلها إلى أماكن مجهولة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تعاقب عليها التشريعات الدولية".

وفي وقت سابق قال مدير دائرة الطب الشرعي المكلف في وزارة العدل الفلسطينية بغزة أحمد ضهير، إن إسرائيل سلمت من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين كانت محتجزة لديها، لأكثر من 80 فلسطينياً عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، "بعضها هياكل عظمية والبعض الآخر متحلل يصعب التعرف على هويته".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسلم فيها الجانب الفلسطيني جثامين فلسطينيين كانت محتجزة لدى إسرائيل، إذ سبق أن اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسرائيل بسرقة أعضاء من الجثامين المُعادة، دون ردّ إسرائيلي على ذلك. وفي 16 يوليو/تموز الماضي قالت صحيفة هآرتس العبرية إن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثامين 1500 فلسطيني من قطاع غزة في معتقل سدي تيمان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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