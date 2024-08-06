سياسة
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واشنطن تعلن تدمير مسيَّرات وزورق وصاروخ باليستي للحوثيين في اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عبر منصة "إكس" أمس الاثنين، أنها دمرت للحوثيين 5 طائرات مسيَّرة وزورقاً وصاروخاً ضد السفن في خليج عدن والبحر الأحمر ومناطق سيطرة الحركة في اليمن.
واشنطن تعلن تدمير مسيَّرات وزورق وصاروخ باليستي للحوثيين في اليمن
البحرية الأمريكية في البحر الأحمر تستهدف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن- أرشيف / صورة: AFP
6 أغسطس 2024

وقالت "سنتكوم" إن "قوات القيادة دمرت خلال آخر 24 ساعة بنجاح ثلاث طائرات مسيَّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران أُطلقت من مناطق سيطرتهم في اليمن تجاه خليج عدن، ورابعة في منطقة يسيطرون عليها في اليمن".

وأشارت إلى أن "قوات القيادة دمرت بنجاح زورقاً غير مأهول للحوثيين وطائرة مسيّرة وصاروخاً ضد السفن في البحر الأحمر"، فيما لم يصدر أي تعليق من الحوثي بشأن البيان الأمريكي.

في السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن غارة أمريكية قرب بغداد قتلت الأسبوع الماضي قياديّاً ينتمي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، كان مسؤولاً عن تصنيع المسيَّرات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أن الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأمريكية.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي كشفت الحوثي عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها الحركة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدة السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردّاً على هذه الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وكذا توسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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