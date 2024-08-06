ونشرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي النتائج النهائية لعملية التصويت التي استمرت 5 أيام حتى مساء أمس الاثنين. ومن المنتظر أن تعلن هاريس، اليوم الثلاثاء، قبولها رسميّاً ترشيح الحزب، واختيار نائب لها، تنطلق معه اليوم في جولة عبر 7 ولايات، تبدأ من فيلادلفيا وتمر بويسكونسن وميشيغان وكارولاينا الشمالية وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

وكانت المرشحة الديمقراطية قد قضت عطلة نهاية الأسبوع في إجراء مقابلات مع المرشّحين النهائيّين لمنصب نائب الرئيس، بما في ذلك الحاكمان جوش شابيرو وتيم والز، إضافة إلى السيناتور مارك كيلي.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وأعرب عن دعمه وتأييده "الكاملَين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، مساء اليوم نفسه، بكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة والتغلب على مرشح الجمهوريين، دونالد ترمب، في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.