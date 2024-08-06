وأوضح بيان صادر عن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقش تفاصيل الهجوم مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، "واتفقا خلال اتصال هاتفي، على أن هجوم الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة يمثل تصعيداً خطيراً ويثبت دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

ووفقاً للبيان، أكد أوستن لنظيره الإسرائيلي "الالتزام الأمريكي الثابت بأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله اللبناني وجماعات الميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وفجر الاثنين، أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز بأنه أُطلقَ صاروخان من طراز كاتيوشا، أمس الاثنين، على قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، وذكر أحد المصادر أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة في العراق الأسبوع الماضي استهدفت أفراداً قال مسؤولون أمريكيون إنهم مسلحون كانوا يستعدون لإطلاق طائرات مسيرة وشكّلوا تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف.

وقالت "البنتاغون" إنها ستنشر مقاتلات إضافية وسفناً حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات إيران وحليفتيها حماس وحزب الله بالردّ.

ويأتي الهجوم في وقت تصاعدت فيه توقعات شنّ إيران ضربات ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيلهنية، قبل أيام في طهران.