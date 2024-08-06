سياسة
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الاحتلال يقصف مخيم نازحين بغزة من جديد.. وحصيلة الشهداء تبلغ 39 ألفاً و653
قصف جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيماً للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينما ارتفعت حصيلة الحرب المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفاً و653 شهيداً، و91 ألفاً و535 مصاباً منذ بدئها.
الاحتلال يقصف مخيم نازحين بغزة من جديد.. وحصيلة الشهداء تبلغ 39 ألفاً و653
انتشال جثامين 6 فلسطينيين وقصف إسرائيلي مكثف بأنحاء قطاع غزة / صورة: AA
6 أغسطس 2024

وقالت مصادر ميدانية إن "عدداً من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيبوا جراء استهداف مخيم النازحين بمنطقة المواصي".

ولأكثر من مرة استهدف جيش الاحتلال خيام النازحين في المنقطة نفسها، ومراكز للإيواء في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط إدانة فلسطينية ودولية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية جنوب غربي مدينة غزة. وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن طواقمه انتشلت "شهيدين و6 إصابات إثر قصف استهدف شقة تعود لعائلة عبيد، عند مفترق المغربي، جنوب غربي المدينة".

يأتي ذلك وسط تواصل القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بينما تتواصل الاشتباكات في محاور التوغل المختلفة. كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، في المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع، بعد قصف مدفعي مكثف استهدف المنطقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفاً و653 قتيلاً، و91 ألفاً و535 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و66 إصابة". وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا "تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

تفاقم الأزمة الإنسانية

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن القصف والأعمال العدائية تستمر في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية.

وذكر المكتب الأممي، أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، تعرضت 3 مدارس تؤوي نازحين في غزة للقصف، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا. وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار العنف.

ودعا حق، جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أماناً. وأضاف أن الشركاء في المجال الإنساني يبلغون عن ارتفاع في مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة الشهر الماضي.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمّرة على غزة، خلَّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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