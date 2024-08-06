ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، عن عباس قوله: "نعتبر هذا عملاً جباناً وتطوراً خطيراً في السياسة الإسرائيلية"، مؤكداً أنه "لا شك أن الهدف من قتل هنية هو إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها"، وأضاف: "سيكون له (اغتيال هنية) تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".

وذكر الرئيس الفلسطيني أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالَبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلاً عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد عباس ضرورة نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية، مشدداً: "نعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي تقترح بعض الحلول المؤقتة".

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن عباس سيزور روسيا في الفترة من 12 حتى 14 أغسطس/آب لإجراء مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال عباس إن "الهدف الرئيسي من زيارتنا هو إجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر حول آخر الأحداث على الساحتين الفلسطينية والدولية وتنسيق المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة".

والأربعاء الماضي، أعلنت حماس وإيران تعرّض هنية للاغتيال بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة، خشية توسع الصراع في المنطقة.

وجاء اغتيال هنية فيما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.