سياسة
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البرهان لبلينكن: يجب تلبية مطالب الحكومة قبل التفاوض مع "الدعم السريع"
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أهمية "تلبية مطالب الحكومة السودانية قبل بدء أي تفاوض" مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
البرهان لبلينكن: يجب تلبية مطالب الحكومة قبل التفاوض مع "الدعم السريع"
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان / Others
6 أغسطس 2024

وذكر البرهان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن، وفق منشور لرئيس مجلس السيادة على منصة إكس: "تلقيت اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وقد تحدثت معه عن ضرورة معالجة وتلبية شواغل (مطالب) الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات (مع قوات الدعم السريع)".

وأضاف المسرول السوداني: "أبلغته أن المليشيا المتمردة (الدعم السريع) تحاصر وتهاجم الفاشر (غرب)، وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم (بمدينة الفاشر)".

بدوره، أفاد متحدث الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن بلينكن تحدث عبر الهاتف، الاثنين، مع البرهان وأكد "أهمية مشاركة القوات المسلحة في محادثات وقف إطلاق النار بالسودان المقامة في سويسرا".

والثلاثاء الماضي، طلبت الحكومة السودانية عقد اجتماع مع الولايات المتحدة من أجل "التمهيد الجيد" لاستئناف مفاوضات السلام مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، واشترطت تنفيذ "إعلان جدة"، وذلك ردّاً على دعوة واشنطن لمباحثات وقف إطلاق النار في سويسرا.

وفي 6 مايو/أيار 2023، بدأت الولايات المتحدة والسعودية وساطة في مدينة جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، أسفرت في الحادي عشر من الشهر ذاته عن أول اتفاق لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية والامتناع عن الاستحواذ.

ودعت الخارجية الأمريكية في 23 يوليو/تموز الماضي، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى المشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها واشنطن، وتبدأ بسويسرا في 14 أغسطس الحالي، ليعلن بعدها قائد "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، موافقته على الدعوة الأمريكية.

وخلال الاتصال الهاتفي مع البرهان، شدد بلينكن على أن "الدمار والخراب منذ أبريل/نيسان 2023 يُثبتان أن عقد محادثات وقف إطلاق النار الوطنية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومنع انتشار المجاعة واستعادة العملية السياسية المدنية"، وفق ذات المصدر.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل، ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

كما أكد بلينكن "الحاجة إلى إنهاء القتال بشكل عاجل وتمكين الوصول الإنساني دون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني".

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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