سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق يحظر 3 "أحزاب" على صلة بتنظيم PKK الإرهابي ويصادر ممتلكاتها
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، حظر أنشطة ثلاثة "أحزاب" ثبتت صلتها بتنظيم PKK الإرهابي، بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي، وبعد تأكيد الاستخبارات ومكتب رئاسة الوزراء في البلاد.
العراق يحظر 3 "أحزاب" على صلة بتنظيم PKK الإرهابي ويصادر ممتلكاتها
مجلس القضاء قرر حظر أنشطة 3 أحزاب ثبتت صلتها بتنظيم PKK الإرهابي / صورة: AA
6 أغسطس 2024

وجرى حظر ما تسمى أحزاب "الحرية والديمقراطية الإيزيدية"، و"جبهة النضال الديمقراطي" و"PAK/ تفكري آزادي"، ومصادرة ممتلكاتها، بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي العراقي، وتأكيد الاستخبارات ومكتب رئاسة الوزراء في البلاد، صلة الجهات المذكورة بتنظيم PKK الإرهابي.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أصدرت الحكومة العراقية تعليمات باعتماد PKK الإرهابي "تنظيماً محظوراً" في المراسلات الرسمية. وفي مارس/آذار الماضي صنَّف مجلسُ الأمن القومي العراقي تنظيمَ PKK الإرهابي تنظيماً محظوراً في العراق ويشكّل تهديداً أمنيّاً لكل من بغداد وأنقرة، فيما رحّبَت تركيا بالقرار.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ PKK من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us