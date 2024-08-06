وجرى حظر ما تسمى أحزاب "الحرية والديمقراطية الإيزيدية"، و"جبهة النضال الديمقراطي" و"PAK/ تفكري آزادي"، ومصادرة ممتلكاتها، بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي العراقي، وتأكيد الاستخبارات ومكتب رئاسة الوزراء في البلاد، صلة الجهات المذكورة بتنظيم PKK الإرهابي.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أصدرت الحكومة العراقية تعليمات باعتماد PKK الإرهابي "تنظيماً محظوراً" في المراسلات الرسمية. وفي مارس/آذار الماضي صنَّف مجلسُ الأمن القومي العراقي تنظيمَ PKK الإرهابي تنظيماً محظوراً في العراق ويشكّل تهديداً أمنيّاً لكل من بغداد وأنقرة، فيما رحّبَت تركيا بالقرار.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ PKK من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.