سياسة
3 دقيقة قراءة
بريطانيا.. ستارمر يدين "العنف اليميني المتطرف" ضد المساجد والمسلمين
ندد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، باحتجاجات أنصار اليمين المتطرف في البلاد، بعد تحولها إلى أعمال عنف، مؤكداً أن الحكومة "لن تتسامح مع الهجمات على المساجد أو الأقلية المسلمة".
بريطانيا.. ستارمر يدين "العنف اليميني المتطرف" ضد المساجد والمسلمين
رئيس وزراء بريطانيا: لن نتسامح مع استهداف الأقلية المسلمة / صورة: AFP
6 أغسطس 2024

وقال ستارمر، في بيان، إنهم عقدوا اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، بشأن العنف اليميني المتطرف، مشيراً إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، بينها "إنشاء جيش دائم من موظفين عموميين خبراء، ليكون لديهم عدد كافٍ من الموظفين عند الحاجة إلى التعامل مع مثل هذه الأحداث".

ولفت ستارمر إلى أنهم سيسرعون عملية محاكمة الموقوفين، مع اعتقال مئات الأشخاص في الأحداث الأخيرة. وأفاد بأن القانون الجنائي يُطبق على ما يجري عبر الإنترنت كما هو الحال في الحياة الواقعية.

وكان رئيس المجلس الوطني لمسؤولي الشرطة "NPCC" في بريطانيا، جافين ستيفنز، قد أعلن في وقت سابق، اعتقال 378 شخصاً على خلفية شغب اليمين المتطرف، متوقعاً ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

وشدد ستارمر على أن الأحداث التي ينفذها اليمينيون المتطرفون في الشوارع "ليست احتجاجات، بل هي أعمال عنف تماماً"، مشدداً على أنه "لا تسامح مع الهجمات على المساجد أو الأقلية المسلمة".

والأحد، حاول متطرفون يمينيون في مدينة روثرهام إحراق فندق يُحتجز فيه مهاجرون وطالبو لجوء في أثناء مظاهرة لمئات المتطرفين الذين تجمعوا تلبية لدعوة رابطة الدفاع البريطانية اليمينية المتطرفة "EDL" الداعية إلى اتخاذ إجراءات مناهضة للمهاجرين ومعادية للمسلمين، كما تكثفت الاحتجاجات بعد حادثة طعن وقعت في مدينة ساوثبورت مطلع الأسبوع الحالي.

وفي أعقاب الحادثة التي قُتل فيها 3 أطفال وأصيب 10 آخرون، بينهم 8 أطفال، ادعت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية أن المشتبه به لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي. ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه به شاب، 17 عاماً، وُلد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.

وبعد المظاهرة، هاجم متطرفون يمينيون مسجداً في المدينة ذاتها ونظموا لاحقاً احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وأحرقوا، الجمعة الماضي، مركزاً للشرطة في سندرلاند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us