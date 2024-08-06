وبحسب صحيفة "دكا تريبيون" المحلية، التقى شهاب الدين بالقوات المسلحة والأحزاب السياسية المختلفة وممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الطلاب منظمي الاحتجاجات، فيما يلتقي قائد الجيش البنغلاديشي زعماء الاحتجاجات الطلابية.

وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، قال قادة المجموعات الطلابية الذين قادوا حركة احتجاجية على نظام للحصص في الوظائف الحكومية تحولت إلى دعوة لاستقالة حسينة، إنهم يريدون حكومة مؤقتة جديدة يكون محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، مستشاراً رئيسيّاً لها.

وقال ناهد إسلام، أحد المنظمين الرئيسيين للحركة الطلابية، في مقطع فيديو على فيسبوك، مع ثلاثة منظمين آخرين: "أي حكومة غير تلك التي أوصينا بها لن تكون مقبولة.. لن نقبل أي حكومة يدعمها الجيش أو يقودها"، وأضاف: "أجرينا مناقشات مع محمد يونس ووافق على دعوتنا وتحمل هذه المسؤولية".

وحصل يونس، 84 عاماً، وكذلك بنك "جرامين" الذي أسسه، على جائزة نوبل للسلام في 2006 لعمله على انتشال الملايين من الفقر عبر منح قروض صغيرة تقل قيمتها عن مئة دولار للفقراء في المناطق الريفية في بنغلاديش، لكن محكمة وجهت إليه اتهامات بالاختلاس في يونيو/حزيران الماضي. ونفى يونس تلك الاتهامات.

في سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في البلاد، التي بدأت مع الاحتجاجات الطلابية وأسفرت عن استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، إلى 231 قتيلاً.

وحسب صحيفة "دكا تريبيون" المحلية، الثلاثاء، فقد قُتل 135 شخصاً أمس الاثنين في أعمال العنف التي وقعت في جميع أنحاء البلاد رغم مغادرة رئيسة الوزراء مقر إقامتها وإعلان الجيش تشكيل حكومة انتقالية.

وذكرت الصحيفة أن 78 شخصاً قُتلوا في العاصمة دكا، وأُصيب مئات آخرون جراء اشتباكات بين مجموعات، وعمليات النهب، وإطلاق الشرطة النار، ولفتت إلى أن أعمال العنف التي امتدت لتشمل جميع ولايات بنغلاديش تقريباً، شهدت إحراق مبانٍ رسمية، فضلاً عن هروب أكثر من 500 سجين.

والأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 100 قتيل، فيما أُصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمراً للحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة، المخصصة لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7%.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5%، مع تخصيص 93% من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيُخصّص 2 % المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعوقين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".