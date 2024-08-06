وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن عدد القتلى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون جنوب لبنان، ارتفع إلى خمسة قتلى، وأضافت أن "العمل مستمر لرفع الأنقاض وإزالة الركام".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية أن أربعة قتلى سقطوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في جنوبي لبنان، "جميعهم مقاتلون في حزب الله".

وذكرت وكالة الأنباء اللبانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة الخيام بصاروخَين، وقد توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، فيما تعرضت بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط لقصف مدفعي متقطع.

كذلك، أطلقت إسرائيل ليلاً قنابل مضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى مشارف مدينة صور، كما أطلق الطيران الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة رامية في القطاع الأوسط.

هجوم حزب الله

في السياق، دوت صفارات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في مدينتي عكا ونهاريا وعديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وقالت القناة 12 العبرية إن "دوي انفجارات سُمع في سماء مدينة نهاريا في أثناء اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان"، وأضافت أنه "رُصدا طائرة مسيَّرة في سماء المدينة".

وكانت صفارات الإنذار قد دوت دون توقف في أكثر من 20 بلدة ومستوطنة إسرائيلية مع تنبيهات بشبه إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان، وأشارت القناة إلى "إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة" إثر سقوط مسيَّرة في بلدة مزرعة بالجليل الغربي.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال "إصابة إسرائيلي بشظايا صاروخ في الجليل الغربي، وآخر في أثناء فراره إلى المنطقة الآمنة، ووصفت جراحهما بالطفيفة".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مهاجمة مبنى وصفه بـ"العسكري" في منطقة النبطية، جنوب لبنان.

وأضاف: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، وبتوجيه استخباري من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية، على مبنى عسكري في منطقة النبطية في جنوب لبنان، كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله"، وتابع: "كما أغارت طائرات حربية على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة الخيام".

بدوره، قال حزب الله اللبناني، إن عناصره "شنّوا هجوماً جويّاً بسرب من المسيَّرات الانقضاضية استهدف مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة (شمال إسرائيل) وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة".

ورفعت إسرائيل حالة التأهب خلال الأيام الماضية على الحدود مع لبنان، تحسباً لرد حزب الله على اغتيال القيادي فيه، فؤاد شكر، في 30 يوليو/تموز الماضي، كما تترقب تل أبيب ردّاً إيرانيّاً محتملاً بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، فجر الأربعاء الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. ​​​​​​