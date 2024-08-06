وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "طواقمنا نقلت أربعة شهداء وثلاث إصابات حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال مَركبتين في الحي الشرقي بجنين".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر بيان، بـ"استشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاماً) جراء قصف الاحتلال مركبة في جنين". ولاحقاً، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن "قوات الاحتلال استهدفت مركبة ثانية وأطلقت النار تجاه طواقم الإسعاف لتمنعها من الوصول إلى مكان استهداف المركبة".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 9 فلسطينيين استشهدوا منذ الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، في جنين، وطوباس، وبيت لحم، حيث استُشهد 4 شبان في مدينة جنين بقصف للاحتلال، وفي محافظة بيت لحم، استُشهد شاب برصاص قوات الاحتلال غربي المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" باستشهاد شاب برصاص الاحتلال "عند حاجز الأنفاق شمال غرب بيت جالا، غرب بيت لحم، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب الحاجز"، أما في محافظة طوباس، "فقد استُشهد الليلة الماضية 3 شبان في بلدة عقابا شمال المحافظة وطفل في مدينة طوباس، وأصيب 7 آخرون بجروح".

وباستشهاد المواطنين التسعة، تضيف الوكالة "يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 612 مواطنا، بينهم 144 طفلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح".

وتحدثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية المقتحمة جنين.​​​​​​​ فيما قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن قواتهم "تنفذ عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين للقضاء على مسلحين والكشف عن متفجرات"، وفق زعمه.

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، ويواصل حصار ودهم منازل في المخيم، بالإضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة.

نحو 10 آلاف أسير

في غضون ذلك، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة، وقد أسفرت عن استشهاد واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح الثلاثاء من الضفة 16 مواطناً على الأقل، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 9970". ووفق البيان، فإن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، وجنين ونابلس وطوباس وقلقيلية (شمال)، ورام الله (وسط).

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين في بلدة عقابا قرب طوباس في عملية عسكرية إسرائيلية استمرت عدة ساعات.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مخلّفاً 614 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على غزة أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.