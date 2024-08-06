ونجح المنتخب الصيني في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-23، لكنّ سيدات تركيا نجحن في العودة بقوة وإدراك التعادل بالفوز بالشوطين الثاني والثالث 25-21، و26-24.

وفي الشوط الرابع، استطاعت لاعبات الصين فرض سيطرتهن على مجرياته، ليفزن بنتيجة 25-21، ويلجأ الفريقان لشوط فاصل، أنهاه المنتخب التركي لصالحه بنتيجة 15-12 بعد أداء مثير من الفريقين.

وشهد اللقاء تألق اللاعبة التركية ميليسا فارغاس التي نجحت بمفردها في تسجيل 42 نقطة من إجمالي 110 نقاط سجلها المنتخب التركي، ليضرب بهذه النتيجة موعداً في نصف النهائي، الخميس المقبل، مع الفائز من مباراة إيطاليا وصربيا التي تقام لاحقاً.

جدير بالذكر أن سيدات تركيا أحرزن لقب بطولة أوروبا مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بعد تغلبهن في النهائي على المنتخب الصربي بثلاثة أشواط لشوطين.