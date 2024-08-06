سياسة
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استشهاد 12 فلسطينياً برصاص الاحتلال بمدن الضفة الغربية خلال يوم واحد
استُشهد 12 فلسطينياً منذ الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، في جنين وطوباس وبيت لحم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع الإجمالي بالضفة إلى 619 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
استشهاد 12 فلسطينياً برصاص الاحتلال بمدن الضفة الغربية خلال يوم واحد
فلسطينيون يشاركون في مراسم تشييع شهداء قتلوا برصاص الاحتلال بمدينة طوباس بالضفة الغربية / صورة: AA 
6 أغسطس 2024

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "ثلاثة مواطنين استُشهدوا وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قود، غربي مدينة جنين (شمال)".

بدوره قال المسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مراد خمايسة، إن السلطات الإسرائيلية "سمحت لنا بالوصول إلى البيت المحاصر في (بلدة) كفر قود (قرب جنين)"، مضيفاً: "شاهدنا 3 شهداء ومصابين اثنين، ثم منعنا من استلامهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمركبتين في جنين، فيما استشهد آخر برصاص الجيش قرب بيت لحم (جنوب) وفق وزارة الصحة الفلسطينية بادعاء تنفيذ عملية طعن.

وفجر الثلاثاء، استشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقابا بمحافظة طوباس (شمال). وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 619، منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف إضافة إلى القتلى والجرحى، نحو 10 آلاف معتقل.

وبدعم أمريكي تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمّرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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