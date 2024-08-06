سياسة
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الأمم المتحدة: قتل إسرائيل صحفياً ومصوراً في غزة جريمة حرب تستدعي التحقيق
ندّدت مقررة أممية معنية بحرية الرأي والتعبير، اليوم الثلاثاء، بقتل إسرائيل لصحفي شبكة الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وطالبت بالتحقيق في الواقعة على أنها جريمة حرب.
الأمم المتحدة: قتل إسرائيل صحفياً ومصوراً في غزة جريمة حرب تستدعي التحقيق
سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بغزة استشهد فيها صحفي ومصور 31 يوليو/تموز / صورة: Reuters
6 أغسطس 2024

وقالت أيرين خان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير في بيان، "أندّد بشدة بالاستهداف المتعمّد من إسرائيل لصحفيين في غزة، وهو ما يزيد من حصيلة القتلى المروعة بالفعل من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في هذه الحرب".

وشدّدت خان على أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، وأن استهدافهم عن عمد يعد جريمة حرب، موضحة أن هذه الحماية لا تسقط إلا إذا شاركوا مباشرة في الأعمال القتالية، وهو ما لم تقدم إسرائيل أدلة مادية عليه.

وأضافت: "نظراً لتقاعس إسرائيل عن الاستجابة لدعوات سابقة تتعلق بالمساءلة، أحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك بسرعة للتحقيق في قتل الصحفيين في غزة باعتباره جريمة حرب، وأدعو المجتمع الدولي إلى النظر على نحو عاجل في استخدام الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في غزة".

وقتلت غارة جوية إسرائيلية الصحفي والمصور في 31 يوليو/تموز المنصرم، وزعم جيش الاحتلال أن "الغول كان عضواً في حركة حماس، وشارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل".

واتهم الجيش الصحفي بالتورط في تسجيل ونشر الهجمات على القوات الإسرائيلية. بينما رفضت شبكة الجزيرة الإعلامية الاتهامات، ووصفتها بـ"ادعاءات لا أساس لها"، وأوضحت أن الغول عمل لمصلحة الشبكة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأن مهنته الوحيدة هي الصحافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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