وقالت أيرين خان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير في بيان، "أندّد بشدة بالاستهداف المتعمّد من إسرائيل لصحفيين في غزة، وهو ما يزيد من حصيلة القتلى المروعة بالفعل من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في هذه الحرب".

وشدّدت خان على أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، وأن استهدافهم عن عمد يعد جريمة حرب، موضحة أن هذه الحماية لا تسقط إلا إذا شاركوا مباشرة في الأعمال القتالية، وهو ما لم تقدم إسرائيل أدلة مادية عليه.

وأضافت: "نظراً لتقاعس إسرائيل عن الاستجابة لدعوات سابقة تتعلق بالمساءلة، أحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك بسرعة للتحقيق في قتل الصحفيين في غزة باعتباره جريمة حرب، وأدعو المجتمع الدولي إلى النظر على نحو عاجل في استخدام الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في غزة".

وقتلت غارة جوية إسرائيلية الصحفي والمصور في 31 يوليو/تموز المنصرم، وزعم جيش الاحتلال أن "الغول كان عضواً في حركة حماس، وشارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل".

واتهم الجيش الصحفي بالتورط في تسجيل ونشر الهجمات على القوات الإسرائيلية. بينما رفضت شبكة الجزيرة الإعلامية الاتهامات، ووصفتها بـ"ادعاءات لا أساس لها"، وأوضحت أن الغول عمل لمصلحة الشبكة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأن مهنته الوحيدة هي الصحافة.