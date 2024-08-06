ونعى الحزب في بيانات منفصلة: "حسن منصور منصور (جهاد) مواليد عام 1998، من بلدة جبشيت جنوبي لبنان، وعلي مصطفى شمس الدين (ساجد) مواليد عام 2003، من بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان".

كما نعى في بيانين آخرين العنصرين حسين علي ياسين (كرار)، مواليد عام 1993 من بلدة السلطانية في جنوبي لبنان، وأمين حسن بدر الدين (ذو الفقار)، مواليد عام 1988 من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال الحزب في البيانات إن عناصره "ارتقوا على طريق القدس"، في إشارة إلى قتلاه في المواجهات مع جيش الاحتلال. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" إلى 399 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بياناته المتلاحقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزب الله مهاجمة عدة مواقع عسكرية شمال إسرائيل، أحدها في عكا، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوف الجنود، بينما أعلن جيش الاحتلال في بيان، رصد خرق عدة مسيّرات من لبنان، وجرى اعتراض إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مستوطنة نهاريا، وأسفرت عن عدة إصابات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​​